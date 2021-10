Jamais dans l'histoire de la Premier League, Manchester United n'avait reçu une telle déculottée face à Liverpool. Encore moins dans son antre d'Old Trafford. Portés par Mohamed Salah étincelant et auteur d'un triplé, les Reds ont corrigé leur rival (5-0), ce dimanche, lors de la 9e journée de la saison. Considéré comme le grand responsable de la débâcle par les supporters ou les médias britanniques, Ole Gunnar Solskjaer, semble de plus en plus proche d'un départ. Une liste de plusieurs noms serait même étudiée par les dirigeants mancuniens, afin de lui trouver un remplaçant. Selon ESPN, Zinedine Zidane en ferait bien partie, mais n'est pas intéressé à l'idée de succéder à l'entraîneur norvégien. Très contesté par les fans, «OGS» se trouve sur la sellette après la défaite contre Liverpool. En attendant de voir le club anglais régler son avenir, les spéculations vont bon train. Mais pour «Zizou», les dirigeants de Manchester feraient mieux de passer leur chemin. Sans club depuis son départ du Real Madrid pendant l'intersaison, le Champion du monde 1998 n'aurait pas l'intention de précipiter son retour dans le football. Le technicien tricolore préfère attendre le projet idoine pour se lancer dans son prochain défi. Fort de 3 titres en Ligue des Champions et de 2 sacres en Liga, Zinedine Zidane ne devrait pas manquer de propositions prestigieuses. Les possibles retrouvailles avec Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane attendront. A l'inverse de l'ancien meneur de jeu des Bleus, Antonio Conte pourrait bien se laisser tenter par l'aventure mancunienne. Déjà passé par la Premier League entre 2016 et 2018, l'Italien y a glané un titre avec Chelsea. Libre depuis son départ de l'Inter Milan, cet été, l'ancien sélectionneur transalpin est désormais présenté comme le favori pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. Toutefois, aucune discussion officielle ne devrait intervenir avec la direction des Red Devils, tant que la situation du coach norvégien ne sera pas réglée.