Le quotidien britannique The Mirror a révélé une approche faite par Newcastle pour faire signer Zinedine Zidane en remplacement de Steve Bruce, en tant que manager. L'entraîneur français a dit non à ses prétendants, prétextant le fait qu'il attendait un projet plus ambitieux. Annoncé comme potentiel successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, l'ancien meneur des Bleus est disposé à attendre et profiter de son année sabbatique, plutôt que se précipiter sur la 1ère offre. Et si la fonction en question se refuse à lui, l'ambition qu'il nourrit est de prendre en main son ancien club de la Juventus dans le cas où Massimiliano Allegri venait à laisser sa place. Zidane n'est pas le 1er coach de renom à refuser un deal à Saint-James Park. Avant lui, Antonio Conte en a fait de même, pour des raisons similaires.

Le Suisse, Lucien Favre, avait aussi été cité comme candidat, tout comme le duo de coachs anglais, Steven Gerrard et Frank Lampard. Aux dernières nouvelles, les Toons seraient plutôt disposés, désormais, à poursuivre avec Steve Bruce et voir si la situation sportive peut s'améliorer.