Le président du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de football) Hacène Zetchi, coupable de «propos diffamatoires envers le directeur de jeu», a écopé de six mois de suspension dont trois mois avec sursis à compter du 19 septembre 2022, a annoncé l'instance dirigeante de la compétition sur son site officiel. Outre cette sanction, le premier responsable du PAC, interdit d'exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football, devra s'acquitter d'une amende de 40000 dinars pour propos diffamatoires envers officiel, selon la même source, précisant que l'intéressé a été convoqué à trois reprises par la commission de discipline de la LFP sans pour autant se présenter. Par ailleurs, l'USM Khenchela a écopé d'une amende totale de 100000 dinars pour «conduite incorrecte de l'équipe» et «utilisation de fumigènes dans les tribunes». La commission de discipline de la LFP a laissé le dossier ouvert pour complément d'information, tout en convoquant l'arbitre directeur, les assistants, le secrétaire général USMK, pour la séance du lundi 17 octobre 2022. De son côté, le MCE El-Bayadh a écopé d'une amende totale de 270000 dinars pour «utilisation de fumigènes dans les tribunes», «conduite incorrecte de l'équipe», et «absence d'entraîneur en chef sur la main». Enfin, le CS Constantine s'est vu infliger une amende de 50000 dinars pour «tableau d'affichage défectueux».