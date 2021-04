La direction du Paradou AC a annoncé dans un communiqué rendu public dans sa page officielle sur Facebook le retour de son ancien président, Kheireddine Ztechi, dont le mandat à la tête de la FAF a pris fin. Durant son règne à la tête de l’ionstance fédérale, il avait laissé les commandes du club à son frère, Hacène, avant de les récupérer. « C’est avec une joie indescriptible que nous, dirigeants, joueurs et supporters du Paradaou AC, avons accueilli l’heureuse nouvelle du retour au club de Kheireddine Zetchi, après son brillant mandat à la tête de la présidence de la FAF, couronné par l’inoubliable sacre continental acquis avec mérite et en dehors de nos bases, par notre chère Equipe nationale », lit-on dans le communiqué publié lundi soir. « C’est donc un champion d’Afrique des nations que nous retrouvons et cela nous ravit autant qu’il nous honore, tant la contribution de notre club en termes de modèle de joueurs s’est élargie au modèle de management que nous, fondateurs de l’association sportive et du club, n’avons cessé de prôner depuis le début de notre si exaltante aventure sportive », est-il écrit encore, qualifiant ce retour de « tant attendu ». « Le spectacle de feux d’artifice que nos fans nous ont offert en guise d’expression collective de joie à la confirmation de ce retour au bercail tant attendu de Kheireddine, nous autorise à nourrir les espoirs les plus utopiques car ils sonnent comme le renouveau que nous voulons insuffler, encore une fois, à notre club, à la faveur des projets innovants et ambitieux que nous voulons concrétiser, et nous le ferons In’challah, au service du club et du football dans notre cher pays », annonce encore le club fondé par le président revenant, en 1994.