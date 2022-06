Mohamed Ali Zerfaoui qui parcourt à pied la distance de 1066 km séparant Tébessa d'Oran pour assister à la cérémonie d'ouverture des 19es Jeux méditerranéens a fait part, à son arrivée à Barika (Batna), de sa satisfaction quant au bon déroulement de son programme. Dans une déclaration à l'APS, Zerfaoui a affirmé que son «voyage à pied vers Oran est une aventure passionnante et est, jusqu'à présent, plus belle que je ne l'imaginais après avoir parcouru 334 km séparant Tébessa de Barika». Et d'ajouter: «L'hospitalité et l'encouragement de tous ceux que j'ai rencontrés m'ont fait oublier la fatigue du voyage.». Cet éducateur principal des activités physiques à la direction de la jeunesse et des sports de Tébessa a également exprimé sa joie, quant à l'accompagnement et les facilités reçus à chaque étape, affirmant que sa progression «est conforme au plan tracé initialement». Venant de Khenchela, Mohamed Ali Zerfaoui est arrivé à Barika après être passé par les communes d'Ouled Fadhel, Batna, Merouana et N'gaous. Il a assuré que ce qui l'a aidé à vaincre les températures élevées de ces derniers jours est le fait de commencer à marcher très tôt le matin, soit vers 04h00 ou 05h00. Il a également souligné que sa passion pour la marche lui a été d'un grand appui durant ce voyage pour promouvoir les Jeux méditerranéens qu'accueillera Oran du 25 juin au 6 juillet, invitant les jeunes à bien planifier les objectifs qu'ils envisagent d'atteindre. Assurant que la partie difficile du voyage est derrière lui, Zerfaoui a précisé qu'il poursuivra sa marche vers El Bahia mardi matin (hier, ndlr) en se dirigeant vers la wilaya de M'sila qu'il abordera par la commune de Magra, émettant l'espoir d'arriver à temps pour l'ouverture des Jeux méditerranéens. Une réception avait été organisée, vendredi, en l'honneur de Mohamed Ali Zerfaoui à la direction de la jeunesse et des sports de Batna en guise d'encouragement.