C'est fait: le gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche sera encore à l'USM Alger pour les deux prochaines saisons. L'expérimenté portier s'est entendu avec ses dirigeants pour prolonger son bail et a apposé, lundi, sa signature su un nouveau contrat de 2 ans. «Zemma» a préféré rester et apporter encore son expérience au club, malgré l'arrivée d'un sérieux concurrent, en la personne de Oussam Benbot, en provenance de la JS Kabylie. Par ailleurs, le directeur sportif, Hocine Achiou, a trouvé un accord avec Oussama Chita pour une séparation à l'amiable, alors que Khemaissia, Aliane et le gardien Sifour seront prêtés à l'USM Annaba.