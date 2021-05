L'entraîneur de l'USM Alger, Mounir Zeghdoud, a estimé que la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue professionnelle de football, samedi soir à domicile face au MC Alger (2-0), «fera beaucoup de bien» en prévision du reste du parcours. «C'est une qualification qui nous fera beaucoup de bien, qui va nous permettre de préparer nos prochains rendez-vous dans la sérénité. Le match était très difficile contre une bonne équipe du MCA, composée de joueurs d'expérience et forts techniquement. Le Mouloudia était compétitif par rapport à nous», a indiqué Zeghdoud, dans une déclaration vidéo publiée sur le site officiel du club. «Nous avons bien géré nos moments forts et faibles de la partie. L'ouverture du score en première période nous a permis de jouer à l'aise, même si nous savions qu'il y aurait des espaces. On savait que le MCA allait jeter toutes ses forces en attaque pour égaliser. Le deuxième but nous a complètement soulagés. Cette victoire nous permet d'avoir un bon moral pour la suite», a-t-il ajouté. Arrivé à la barre technique en mars dernier, en remplacement du Français Thierry Froger, Zeghdoud est toujours invaincu avec les Rouge et Noir, alignant jusque-là une série de six matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Lors du prochain rendez-vous, l'USMA recevra la JS Saoura, le week-end du 15-16 mai, dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1.