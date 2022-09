Le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a indiqué qu'il était encore prématuré d'évoquer une éventuelle candidature de l'Algérie pour accueillir la coupe d'Afrique des nations (CAN-2025) qui pourrait être retirée de la Guinée. «Je dois dire que rien n'est encore officiel concernant le retrait de l'organisation de la CAN-2025 à la Guinée. Tant que la Confédération africaine de la discipline n'a pas encore tranché sur le sujet, on ne peut annoncer quoi que ce soit concernant une éventuelle candidature algérienne. Ce serait incorrect aussi de la faire de notre part du point de vue déontologique», a déclaré, lundi soir, à la presse le patron de la FAF à l'issue du match Algérie-Arabie saoudite comptant pour les demi-finales de la Coupe arabe des moins de 17 ans tenue au stade Abdelkrim Kerroum à Sig (Mascara). La presse internationale a évoqué cette semaine la possibilité de voir la CAF retirer à la Guinée l'organisation de la CAN-2025. Ce bruit qui court depuis quelques jours est né d'un constat négatif qu'aurait établi la commission d'inspection de l'instance continentale après sa récente visite en Guinée sur l'état d'évolution des préparatifs du rendez-vous footballistique africain. Par ailleurs, le président de la FAF reste persuadé que l'Algérie «dispose d'infrastructures répondant aux normes et qui lui permettent de postuler à l'organisation de compétitions internationales», a-t-il assuré. Pour rappel, l'Algérie s'apprête à accueillir, en janvier et avril 2022, deux épreuves footballistiques africaines, à savoir, le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) et la coupe d'Afrique des moins de 17 ans qualificative à la Coupe du monde de cette catégorie.