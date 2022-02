Installé, dimanche dernier, en qualité de nouveau manager général de l'Équipe nationale A de football, Djahid-Abdeloueheb Zefizef, a programmé une 1ère visite au Centre technique de Sidi Moussa, qu'il connaît d'ailleurs parfaitement, pour aujourd'hui. Il y a lieu de noter que Zefizef a été officiellement installé, dimanche, par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, au siège de l'instance fédérale à Dély Ibrahim, en qualité de nouveau manager général de l'Équipe nationale, et ce, en présence de Mounir Debichi, secrétaire général de la FAF, et de plusieurs membres des différents staffs de la sélection.

D'ailleurs, lors de cette installation officielle de Zefizef dans son poste qu'il retrouve, puisqu'il a fait partie de la maison de 2004 à 2018, le président de la FAF a tenu à lui souhaiter la bienvenue, lui (Zefizef) qui était membre du Bureau fédéral, mais avait également occupé plusieurs fonctions, dont celui de président de la commission des finances ou encore responsable de l'organisation au niveau de l'Équipe nationale. Avant de quitter la réunion, Amara a invité les membres des différents staffs à entamer la préparation de la double confrontation contre le Cameroun, prévue le mois de mars prochain dans le cadre des matchs de barrage qualificatifs pour la Coupe du monde FIFA-Qatar 2022. Pour sa part, et prenant la parole juste après son installation, Zefizef a tenu à saluer le travail réalisé depuis plus de 3 ans au sein de la sélection nationale, ce qui a conduit aux résultats escomptés, comme il a présenté un mode opératoire en prévision des 2 prochaines échéances, précisant les missions et les tâches de chacun. Fort de son expérience, pour avoir été dans le management des participations des Verts lors de 2 Coupes du monde (2010 et 2014) et d'au moins 3 CAN, Zefizef a profité de sa prise de contact avec le secrétaire général de la FAF et des membres des différents staffs pour s'enquérir d'un certain nombre de paramètres relatifs à la sélection et programmer une 1ère visite au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, aujourd'hui.

Enfin, il est utile de rappeler que Zefizef, qui occupe actuellement le poste de P-DG du Groupe Agro-Logistique, Spa, relevant du secteur de l'agriculture et du développement rural, s'est engagé à titre bénévole pour mener à bien cette mission au sein de la sélection nationale.