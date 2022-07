La cérémonie officielle de passation des consignes entre le président sortant de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, et le nouveau président élu, Zefizef Djahid Abdelouahab, s'est déroulée mardi au siège de la FAF à Alger.

La passation des compétences présidentielles des mains de Charaf-Eddine à celles de Zefizef a été actée par la signature du procès-verbal préparé par la Commission de passation des consignes présidée par Guernouz Mohamed, assisté des membres Kemmouche Khelifa et Nnaib Sid Ali, précise la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Avant de procéder à la signature, les deux responsables ont eu des échanges portant sur plusieurs aspects liés à la gestion de la FAF et des dossiers en cours, souligne la même source.

Outre les deux signataires, la cérémonie de passation a vu la présence de deux membres élus du nouveau Bureau fédéral, Merbout Djamel et Arab Azeddine, du président de la commission de passation des consignes, Guernouz Mohamed, des deux membres de ladite commission, Kemmouche Khelifa et Naib Sid Ali et, enfin, du secrétaire général de la FAF, Dbichi Mounir.

Immédiatement après la fin de la cérémonie, le nouveau président de la FAF a rejoint son bureau pour entamer son travail à la tête de l'instance fédérale. Pour rappel, Zefizef Djahid a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de football, lors de l'Assemblée générale élective, tenue jeudi au Centre de conférence du stade du 5-Juillet (Alger).

Il a obtenu 52 voix contre 34 voix pour l'autre candidat, l'ancien international Abdelhakim Serrar, tandis que cinq bulletins sont considérés nuls. Zefizef succède à Charaf-Eddine Amara qui avait annoncé sa démission le jeudi 31 mars dernier, deux jours après l'élimination de l'Équipe nationale en match barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), au terme de sa double confrontation face au Cameroun (aller: 1-0, retour:1-2, a.p).

R. S.