De retour dans les affaires du football national, l'ancien dirigeant de la FAF du temps de Mohamed Raouraoua et Kheïreddine Zetchi, Djahid Zefizef, a repris son poste de manager général des Verts. Il ne perd vraiment pas de temps, reprenant langue avec le sélectionneur Djamel Belmadi en attendant sa rencontre, aujourd'hui, avec le président de la FAF, Charaf- Eddine Amara.

Au lendemain de sa désignation, suite au départ de Amine Labdi, Zefizef a déjà pris contact avec le sélectionneur, Djamel Belmadi, dans la soirée même de sa reprise de fonction. Sachant que 2 mois seulement séparent la sélection nationale de sa double confrontation contre le Cameroun, en matchs de barrage du Mondial 2022, prévu au Qatar à la fin de l'année en cours, les deux hommes ont donc vite pris leurs responsabilités pour que les Verts repartent du bon pied et se qualifient au prochain Mondial. Belmadi et Zefizef se connaissent déjà et c'est un avantage au profit des Verts qui comptent vraiment frapper fort, en mars prochain, lors de la double confrontation avec le Cameroun pour retrouver la Coupe du monde. L'Algérie jouera le match aller en déplacement, le 23 mars prochain, avant de recevoir lors de la seconde manche, prévue le 29 mars prochain, au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Cette rencontre entre le manager général des Verts et Belmadi est de bon augure surtout sur le plan de la «stabilité» que Belmadi veut toujours avoir au sein des Verts pour garantir la bonne marche de la sélection algérienne.

Zefizef connaît même tous les joueurs algériens et c'est un autre atout pour l'assurance de la complémentarité entre les staffs des Verts. Cette double confrontation face au Cameroun a été un des sujets les plus importants abordés, lors de la récente réunion de travail du président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, avec les membres des différents staffs de la sélection nationale, après l'élimination des Verts dès le 1er tour de la CAN-2021.

L'objet de cette réunion tenue le 24 janvier dernier, est de procéder également à une évaluation détaillée de la participation des Verts à la CAN-2021, au Cameroun, et surtout entamer la préparation des 2 matchs phares de mars prochain.

Le président de la FAF a appelé à cette occasion, à «la mobilisation de tout le monde et à faire preuve du même état d'esprit, voire plus, que celui qui a prévalu durant les trois dernières années qui ont permis à nos sélections nationales A et A' d'atteindre les sommets du football continental et arabe, mais aussi d'aligner une série d'invincibilité historique, sans compter tout le bonheur procuré pour le peuple algérien et les supporters des Verts en particulier», ajoute la même source. «Le président a exhorté les uns et les autres à resserrer les liens et à ne pas céder aux attaques perfides de certains cercles qui, profitant de la sortie prématurée de la sélection, veulent nuire à la stabilité de la sélection nationale et à compromettre ses ambitions», conclut le communiqué de l'instance.