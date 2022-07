La Fédération algérienne de football (FAF) est représentée par le secrétaire général adjoint, Réda Ghezzal et le manager de licence de club FAF, Mohamed Briki, au séminaire continental annuel sur l'octroi de licence aux clubs de la Confédération africaine de football (CAF) qui a débuté au Caire en Égypte, a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel.

Ghezzal prend part au séminaire en qualité d'instructeur CAF (en plus de sa qualité d'inspecteur des stades CAF), alors que Briki a participé à la session de formation. Le séminaire réunit les 54 associations membres de la CAF, les représentants de la FIFA et des confédérations soeurs, la FIFPRO Afrique, les instructeurs de licence de club et les représentants des ligues de tout le continent. Le séminaire continental annuel sur l'octroi de licence aux clubs de la CAF 2022 offre une plate-forme aux associations membres, à la CAF, à la FIFA, aux confédérations soeurs et à divers groupes de parties prenantes pour se réunir et partager les meilleures pratiques en matière d'octroi de licence aux clubs, les méthodes de mise en oeuvre, les réussites et les défis. La nouvelle vision de la CAF pour la professionnalisation du football est d'améliorer la pyramide par le bas, en commençant par les compétitions nationales, d'où le nouveau cadre réglementaire de la CAF renforcera le système d'octroi de licence aux clubs pour le football masculin et féminin dans les compétitions continentales et nationales. La 1ère journée du séminaire a été consacrée au cadre réglementaire de l'octroi de licence aux clubs de la CAF, le règlement de l'octroi de licence aux clubs féminins de la CAF, le catalogue des sanctions de la CAF, la norme de qualité de l'octroi de licence aux clubs de la CAF et le règlement des stades de la CAF.