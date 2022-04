L'ASO Chlef, invaincue depuis sept journées, commence à voir grand en tablant carrément sur une place qualificative à une compétition internationale, alors qu'il y a quelque temps, cette formation n'espérait pas mieux que de se maintenir en Ligue 1 de football. Ce changement d'objectif a été motivé par la série des bons résultats que sont en train de réaliser les Chélifiens, notamment depuis le début de la phase retour, selon leur entraîneur Samir Zaoui. Les Rouge et Blanc, dont la dernière défaite remonte au 3 mars écoulé, face à l'ES Sétif à domicile (20e journée), ont confirmé encore leur réveil en battant la JS Kabylie chez elle, samedi soir (1-0), dans le cadre de la 27e journée. Les protégés de Zaoui se sont illustrés à nouveau à l'extérieur où ils font preuve d'une grande solidité, notamment depuis la fin de la phase aller, en parvenant à collecter quatre victoires et quatre nuls, contre quatre défaites. Cela leur a permis de réussir une remontée spectaculaire pour pointer à la 7e place au classement avec 41 points, accusant un retard de deux points seulement sur la sixième place qualificative à la Coupe arabe des clubs, comme décidé dernièrement par le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF). «Il est clair qu'au vu des bons résultats qu'on est en train d'enchaîner depuis quelque temps et qui nous ont permis de s'extirper de la zone des relégables, nos ambitions sont revues à la hausse, car on commence à croire dur comme fer en nos chances de décrocher une place qualificative à une compétition internationale, qu'elle soit africaine ou arabe, en vue de la saison prochaine», a indiqué le coach chélifien, qui était pourtant sur le départ à la fin de la phase aller lorsque les siens trouvaient du mal à sortir la tête de l'eau. L'ASO aura l'occasion d'enchaîner une cinquième victoire à l'extérieur lorsqu'elle rendra visite, vendredi prochain, au RC Relizane, une équipe qui a déjà posé les deux pieds ou presque en Ligue 2. Un éventuel autre succès des protégés de Zaoui dans ce match confortera leurs chances pour atteindre leur nouvel objectif, a encore estimé leur coach.