Près de 450 coureurs ont pris part, vendredi, à la première édition du semi-marathon «Algérie nouvelle» organisé par le club local le «CS Marathon Oran» et remporté par

Yefsi Hamzi de la sélection nationale militaire chez les hommes et Saâdia Boulaâdjaïeb de l'équipe de la Protection civile d'Alger chez les dames. Les participants à cette manifestation, qui s'inscrit également dans le cadre des festivités célébrant le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale, ont parcouru une distance de 16 km, alors que les points de départ et d'arrivée ont été fixés près du théâtre de verdure Hasni-Chakroun avenue de l'ALN (ex-Front de mer). La course a été, en outre, ouverte à quatre catégories d'âge et dans les deux sexes, à savoir 18-39, 40-49, 50-59 et plus de 60 ans. À l'issue de cette épreuve, qui a connu la domination des sportifs de la sélection nationale militaire qui ont obtenu les cinq premières places chez la première catégorie (hommes), une cérémonie de remise des prix a été organisée en l'honneur des lauréats. Un prix spécial a également été décerné au coureur le plus âgé de la course (86 ans). Le président du CSA Marathon d'Oran, organisateur de l'événement en collaboration avec la Ligue locale d'athlétisme et la direction de wilaya de la jeunesse et des sports, s'est réjoui de la «réussite de cette festivité à travers laquelle nous avons tenté de relancer la spécialité du marathon à Oran après plusieurs années de disette», a-t-il déclaré à l'APS. Ce dirigeant, qui était un ancien international dans la spécialité du marathon des années 1980 ayant participé à plusieurs compétitions mondiales de haut niveau, a souligné qu'il projetait de faire de ce semi-marathon d'Oran une compétition internationale dès la saison prochaine «si nous trouvons davantage d'aide de toutes les parties intervenantes», a-t-il précisé.