Le demi-fondiste algérien Yassine Hethat s'est qualifié mardi soir pour le 800 mètres des prochains Jeux Olympiques d'été, prévus du 23 juillet au 8 août à Tokyo, après avoir réalisé un chrono d'une minute 44 secondes et 24 centièmes, lors d'un meeting international en Espagne. Un temps intéressant, considéré comme un minima de participation aux prochaines Olympiades, au grand bonheur de la Fédération algérienne d'athlétisme, qui s'est empressée de publier une photo de Hethat, posant fièrement devant le tableau d'affichage qui indiquait ce chrono. Il s'agit de la deuxième qualification donc pour l'Algérie sur le 800 mètres des prochaines Olympiades, après celle de Djamel Sedjati, décrochée il y a quinze jours en France, lors du meeting international de Strasbourg, et pendant lequel il avait réalisé un chrono de 1:44.91. Hethat, drivé par le coach Amar Bénida, devient ainsi le septième Algérien en athlétisme à se qualifier officiellement pour les Olympiades nippones, après Taoufik Makhloufi (1500 mètres), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Billel Tabti (3000 mètres steeple), Hicham Bouchicha (3000 mètres steeple), Yasser Mohamed-Tahar Triki (triple saut) et Djamel Sedjati (800 mètres). Outre l'athlétisme, l'Algérie sera représentée dans 13 autres disciplines aux Jeux olympiques de Tokyo. Il s'agit de la boxe, des luttes associées, de l'escrime, de l'aviron, du canoë, du cyclisme, de la natation, de la voile, du tir sportif, de l'haltérophilie, du judo, du karaté et du tennis de table.