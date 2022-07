FLes joueurs de la JS Kabylie sont en stage depuis lundi à Aïn Benian dans la wilaya d'Alger. Le regroupement qui intervient à un moment où le club se trouve dans de très grandes difficultés financières vise justement à éloigner les joueurs de ce climat délétère qui risque de nuire à leur état mental. D'ailleurs, le stade prévu en Tunisie aurait été annulé à cause des difficultés financières qui accablent la trésorerie du club. Selon nos sources, le stage d'Aïn Benian n'est pas dans le programme mais il a été programmé par la direction qui veut donner au coach Riga une occasion de voir ses joueurs à l'oeuvre et de prendre les premiers contacts. D'ailleurs, ce dernier a préféré mettre les points sur les «I» dès les premiers jours en rappelant aux joueurs la nécessité impérieuse de s'en tenir à la discipline. Une condition, selon lui, pour parvenir à réaliser et concrétiser les objectifs fixés par la direction et exprimé par le président du club Yazid Yarichène. Ce dernier avait, pour rappel, fixé la barre haute en visant le titre et les premiers rôles dans la compétition africaine de la Champions League. Les Canaris ont donc la tâche difficile de réaliser le voeu des supporters de remporter la Ligue des Champions et retrouver le panthéon africain. Un objectif impossible sans la discipline, surenchérit Riga qui menace de sanctionner tout élément qui enfreint ses recommandations. Par ailleurs, les supporters qui comprennent la difficulté pour Yarichène de payer les dettes détenues auprès de la CTRL continuent de s'interroger sur l'attitude des sponsors qui n'ont pas pu payer les frais du séjour des joueurs en Tunisie. Sur les réseaux sociaux, ces derniers n'ont pas cessé de critiquer cette position passive alors que le club risque d'être prématurément disqualifié de la Champions League. Des sponsors, rappellent-ils, qui avaient pourtant pompeusement annoncé leur arrivée au club. Les supporters appellent ainsi ces «gros sponsors» à mettre la main à la poche pour épargner au club le plus titré d'Algérie ce sort qui nuira d'ailleurs à l'image de l'Algérie. Dans leur diatribe, les supporters ne veulent plus entendre parler de la guéguerre entre la nouvelle direction et l'ancienne. Estimant que le moment n'est pas aux accusations mutuelles, les amoureux du club appellent à la concentration sur la recherche de solutions efficaces qui évitent à la JSK la descente aux enfers. À la guerre des mots, les supporters préfèrent la guerre des actes. À rappeler enfin que l'intervention du ministre de la Jeunesse et des Sports et du président de la FAF a permis à la JSK de bénéficier d'un délai supplémentaire pour payer ses dettes. Elle a jusqu'à après-demain samedi pour s'acquitter des 8,4 milliards pour pouvoir participer à la Ligue des Champions africaines.