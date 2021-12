Triste était cette fin de journée du jeudi 19 décembre 2021 pour les amateurs du football national: l'un des supporters les plus célèbres sur tous les stades a rendu l'âme. Il s'agit du fervent supporter du CR Belouizdad, Hcène Dehimi, plus connu sous le sobriquet de «Yamaha» a été rappelé par son Créateur à l‘âge de 60 ans, des suites d'une maladie. Il a été admis, mercredi, au CHU Mustapha-Pacha, avant de succomber le lendemain, laissant derrière lui d'ineffaçables souvenirs chez tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin. C'est parce que le défunt affichait un visage souriant face à tout le monde, même des inconnus. Il avait, aussi, ce caractère social faisant de lui un supporter pas comme les autres; chauvin et drôle. Ce visage souriant cachait derrière lui une grande souffrance d'un homme qui n'a jamais été estimé à sa juste valeur, avec une situation sociale invivable. Malgré cela, le sourire ne quittait pas Hcène, ce véritable boute-en-train, qui a pris le relais de son frère et jumeau, Hocine, assassiné le 11 juin 1995, rue Nessira Nounou, à Belouizdad, 25 jours avant la finale de la coupe d'Algérie. Après ce drame, Hcène a décidé de suivre les traces de sa «deuxième moitié» et perpétuer cette tradition en son hommage. Le sobriquet de «Yamaha» avait été attribué dans un premier temps à Hocine, parce qu'il s'amusait à imiter les motos dans les rues. Jeudi, la direction du CRB, et une fois eu écho de sa situation, a décidé de le transférer vers une clinique privée, mais les responsables du CHU Mustapha Pacha ont refusé, sous prétexte que son état de santé ne lui permettait aucun déplacement. Quelques heures après, l'information est tombée tel un couperet. Repose en paix Hcène, tu resteras à jamais dans nos coeurs.