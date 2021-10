C’est, désormais, la fin de l’aventure de Hocine Yahi au poste de directeur sportif du CR Belouizdad. Après la qualification de son équipe pour la phase de poules de la LDC, il aurait été informé qu’il sera mis fin à ses fonctions cette semaine. D’ailleurs, l’ancien N°10 des Rouge et Blanc a quitté le stade sans fêter la qualification avec les joueurs aux vestiaires. Pour le remplacer, des sources parlent d’une personne proche du cercle du club, qui aurait déjà donné son accord, et dont le nom n’a encore pas été dévoilé. Plusieurs points sont reprochés à Yahi, dont la relation avec ses supérieurs n’est, désormais, plus au beau fixe.