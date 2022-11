Les manifestations pour la commémoration du 1er-Novembre se poursuivent à Constantine par l'organisation de plusieurs activités, aussi bien historiques, culturelles que sportives. Le complexe culturel Malek Haddad a abrité de nombreux évènements à cette occasion chère aux Algériens et c'est avec une discipline éducative que le mouvement Yad El Aman, a voulu marquer cette journée en organisant un ensemble d'activités.

D'abord par l'exposition d'une série de tableaux très expressifs, dont plusieurs destinés à valoriser la Révolution, le 1er-Novembre et les chouhada, mais aussi on remarquera ceux destinés aux enfants pour leur apprendre la trajectoire qu'a pris le soulèvement populaire des Algériens contre le colonialisme. Le maître des Arts martiaux Slimane Bouchmaâ, également président de l'association, a trouvé du plaisir à nous expliquer le sens de chaque tableau et sa façon à transmettre son savoir aux plus jeunes afin qu'ils apprennent que l'Algérie est un pays uni et que cette révolution a été adoptée par tous les Algériens sans exception. Il a insisté que l'éducation des enfants passe aussi par le sport, notamment les Arts martiaux, exemple de sagesse, tolérance et foi au sein de la société, loin de la violence.

C'est une manière pour lui également d'éloigner les plus jeunes des maux de la société tels que la drogue. L'association a également présenté une série de kata qui a ébloui les présents, venus nombreux, une série de poèmes, les tenues de Yad El Amen avec les couleurs de l'emblème national. C'est de cette manière que maître Sliman Bouchmaâ et son mouvement a voulu marqué la journée du 1er Novembre.