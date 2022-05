Vainqueur du Betis (2-1), dimanche dernier en Liga, le FC Barcelone est assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. Une immense joie pour l'entraîneur du club catalan, Xavi, conscient du chemin parcouru depuis son retour chez les Blaugrana. «Cette équipe y croit jusqu'au bout, elle a une âme de compétiteur. Et ça, en novembre, ce n'était pas le cas. On est le Barça, c'est le moins que l'on puisse exiger, mais en novembre, on était 9es, on n'était même pas qualifié pour la Ligue Europa... et là, ça y est, on a atteint notre objectif, de se qualifier pour la Ligue des Champions. On est déjà en train de planifier l'été, mais d'abord, il faut faire un diagnostic de ce qu'il s'est passé. Désormais, on aura moins de pression pour atteindre notre autre objectif, qui est de rester à la 2e place de la Liga. On a sauvé la situation», a soutenu le manager.