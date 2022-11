Le temps de l'indulgence est terminé pour Xavi au FC Barcelone. Après des premiers mois durant lesquels il a bénéficié de circonstances atténuantes, avec un groupe jeune et qu'il a pris en cours de saison, le technicien ne peut plus se cacher maintenant.

Après les 158 millions d'euros dépensés l'été dernier afin de constituer un effectif en mesure de retrouver les sommets, l'ancienne gloire du Camp Nou était attendue au tournant et l'élimination précoce dès la phase de groupes de la Ligue des Champions a donc beaucoup de mal à passer. Alors que la presse locale relaie déjà de multiples supputations au sujet de son avenir, avec notamment un intérêt annoncé pour Mikel Arteta (Arsenal), le vice-président du Barça, Rafa Yuste, a de nouveau pris la parole pour conforter son coach mardi.

«Xavi est un manager que nous aimons, cela ne fait aucun doute. Il va nous donner tous les titres dont nous avons besoin», a promis le dirigeant devant les médias.

Ancien compère de l'entraîneur, Andrés Iniesta est également monté au créneau dans les colonnes du journal AS afin d'assurer qu'il constate une «évolution très positive» de l'équipe et rappeler que la campagne européenne «s'est jouée sur des détails.»

Ces détails justement, Xavi n'a pas manqué de les lister lundi en conférence de presse. «Nous avons eu le pire groupe de la Ligue des Champions depuis des années (Bayern Munich, Inter Milan et Viktoria Plzen), nous en avons vu de toutes les couleurs dans cette compétition, avec aussi des décisions arbitrales discutables. Nous avons eu beaucoup de blessures à des moments décisifs, ce ne sont pas des excuses, mais ça nous a causé beaucoup de problèmes», a d'abord déploré le Champion du monde 2010 en faisant principalement référence au manque d'efficacité fatal à l'aller contre le Bayern (0-2) et à l'arbitrage controversé face à l'Inter (0-1).Mais l'homme de 42 ans a aussi admis les torts de son équipe.

«(Il faut) savoir comment rivaliser aux bons moments, savoir comment dominer quand vous êtes devant au tableau d'affichage...», a-t-il insisté en faisant référence au manque d'expérience de ses «jeunes joueurs».

Un constat partagé parsa star Robert Lewandowski. «Avec tout ce qu'a subi le Barça, ces dernières années, on ne peut pas s'attendre à ce que tout change en un mois.

Il faut du temps», a plaidé l'attaquant blaugrana auprès du média La Vanguardia. Reste à savoir de combien de temps Xavi disposera encore...