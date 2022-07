L'histoire d'amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone n'est, finalement, peut-être pas terminée. Lors de l'été 2021, le recrutement de la star argentine est venu couronner un mercato XXL du côté du Parc des Princes. Sauf que la Pulga, qui avait rejoint les Blaugranas à l'âge de 13 ans avant d'y devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, a quitté le club espagnol par la petite porte. En fin de contrat, il n'avait pas pu prolonger en raison des difficultés économiques rencontrées par le Barça, sans non plus faire ses adieux à son public de toujours. Un départ qui en a heurté plus d'un, à commencer par Leo Messi lui-même, mais au sein des Culés aussi. En France, l'international albiceleste a vécu une année compliquée, avec des statistiques correctes mais très loin de ce que les supporters pouvaient imaginer, et surtout des prestations mitigées sur le pré. Malgré les quelques rumeurs le poussant vers la sortie, seulement un an après son arrivée à Paris, Lionel Messi a rapidement fait savoir qu'il avait bien l'intention d'honorer sa deuxième année de contrat avec les Rouge et Bleu. Mais cela n'empêche pas de déjà se questionner sur le futur de l'homme aux sept Ballons d'or, actuellement en pleine préparation estivale en vue de la saison 2022-2023 sous les ordres de Christophe Galtier. Surtout après la déclaration fracassante de Joan Laporta, président barcelonais, ces dernières heures. En ce sens, Sport explique que Xavi Hernandez a tout simplement demandé à sa direction le recrutement de Lionel Messi à l'été 2023. L'entraîneur espagnol est en effet convaincu que son ancien coéquipier à Barcelone peut encore apporter de grandes choses au club catalan, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Le numéro 30 du PSG aurait alors 36 ans. Mais Xavi considère que Messi est l'élément clé dans la reconstruction du Barça qu'il a entamée depuis son arrivée sur le banc du Camp Nou en novembre dernier. Sport précise que les Blaugranas s'activent ainsi sur cette idée soufflée par Xavi. Cela bouclerait ainsi la boucle d'une belle histoire d'amour entre un joueur et un club aussi mythiques l'un que l'autre. Leo Messi, lui, reste concentré sur la nouvelle saison approchant à grands pas avec le Paris SG. Sauf que le club francilien entend bien prolonger l'aventure avec le gaucher ayant vu le jour à Rosario. Le feuilleton s'annonce déjà épique.