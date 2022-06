L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a eu une réunion avec Gerard Piqué, il y a deux semaines. Il lui a alors fait savoir qu'il n'avait pas besoin de lui pour la saison prochaine. L'entraîneur a fondé sa décision sur les problèmes physiques de Piqué et son comportement non professionnel en dehors du terrain. Cet entretien a été délicat, car Xavi s'est adressé directement au capitaine. Il ne remet pas en cause ses qualités footballistiques, qui sont indéniables, mais sa capacité à endurer physiquement une saison comme celle qui s'annonce. Son principal problème en dehors du terrain avec Piqué et ses multiples autres intérêts commerciaux.

Xavi pense que le départ de Piqué de la manière la plus digne possible est la meilleure option, surtout s'il renonce à une partie de l'argent que Barcelone lui doit, comme l'a fait Puyol au moment de quitter les Blaugrana.

Cependant, Piqué a déclaré que cela ne se produirait pas et a voulu argumenter à son tour. Piqué a déclaré qu'il allait s'entraîner plus dur que jamais pour retrouver sa meilleure forme et abandonner certains de ses autres engagements. Xavi a insisté sur le fait qu'il voulait un défenseur central sur lequel s'appuyer pour construire une équipe compétitive et a dit qu'il ne voyait pas Piqué dans ce rôle.

Le nom de Kounde a été mentionné. L'entraîneur a essayé de faire comprendre à son ex-coéquipier qu'il n'aurait pas autant de minutes qu'avant, mais le joueur est déterminé à rester. Le cas Piqué est désormais entre les mains de Mateu Alemany maintenant. Ce dernier doit négocier avec les joueurs qui sont jugés«indésirables». Piqué a un contrat jusqu'en 2024 et le FC Barcelone lui doit déjà environ 40 millions d'euros de paiements différés.

Les chances qu'il reste pour le moment sont de 99%. L'information a été communiquée par le quotidien Sport, et elle reflète l'intention de Xavi de ne pas être «lié» indéfiniment à un joueur. Xavi est prêt à sacrifier les «vaches sacrées» du vestiaire pour aider le club à s'améliorer.