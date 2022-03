Tranquille face à Osasuna (4-0) en Liga dimanche, le FC Barcelone, 3e, reste à 12 points du Real Madrid, leader du classement. Avant le Clasico dimanche prochain, l'entraîneur des Blaugrana Xavi évite de s'enflammer.

«La Liga est très difficile, même si l'on gagnait à Santiago Bernabéu, a tempéré le technicien. Parce que le Real ne fait pas de contre-performance. Il faudrait que le Real ne gagne pas à trois ou quatre reprises, et ils n'ont perdu que deux matchs depuis le début de la saison. On ne peut pas être très optimistes, on sait que ce sera très compliqué.» Pour Xavi, une qualification pour la Ligue des Champions représente un objectif plus réaliste.