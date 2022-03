L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a ouvert la porte à un retour de Lionel Messi au club avant le Clasico. L'entraineur blaugrana s'est adressé aux médias lors d'une conférence de presse, et a été alerté des commentaires récemment faits par le président de La Liga Javier Tebas. Interrogé sur le joueur qu'il aimerait le plus voir évoluer dans l'élite espagnole, outre les superstars de la prochaine génération que sont Erling Haaland et Kylian Mbappé, Tebas a répondu «Messi». Il espère le retour du génie argentin, alors que le renouvellement de son contrat avec les Catalans a été difficile l'été dernier, ce qui a contraint le septuple Ballon d'Or à rejoindre le Paris Saint Germain en tant qu'agent libre. «Je pense que Messi a encore deux ou trois ans à un très bon niveau. Messi à 80% de ce que nous avons vu est encore au top niveau, donc si je pouvais voir Messi revenir en Espagne, je serais ravi», a expliqué Tebas. «Je pense que le mariage entre Messi et Barcelone était parfait et je pense qu'une réconciliation générerait des synergies financières importantes pour les deux parties. Je pense que ce serait une bonne chose sur le plan économique. Sur le plan sportif, je n'en ai aucune idée. En fin de compte, je ne peux pas analyser ce côté des choses ou le vestiaire», a ajouté Tebas. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des propos tenus par le patron de la Liga, Xavi s'est montré tout aussi favorable au retour du fils prodigue et qui est aussi son ancien coéquipier. «Je pense que Messi est le meilleur de l'histoire et de l'histoire du club», a déclaré Xavi. «Les portes seront ouvertes et tant que je suis entraîneur, c'est comme s'il pouvait venir tous les jours s'il le voulait». «En tant que club, nous lui devons un grand hommage, a-t-il poursuivi. Il a un contrat avec le PSG et je ne peux pas en dire beaucoup plus´´. Il a précisé ensuite que Messi peut venir tous les jours pour ´´regarder l'entraînement ou parler à l'entraîneur» car «c'est comme ça que ça doit être pour ce qu'il nous a donné». «Ça n'a pas de prix», a-t-il lâché. Hué par ses propres supporters au Parc des Princes le dimanche suivant l'élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, Messi aurait, selon Gerard Romero, demandé à son père et agent Jorge d'appeler le conseil d'administration du Barca pour voir s'il y a possibilité de retrouver le Camp Nou. Mais ce ne sont que des rumeurs sans fondement et des bruits contradictoires font état de sa détermination à réussir au PSG.