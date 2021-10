Dans quelques années, les 1ères divisions ne seront peut-être plus les seules à profiter de la VAR. En effet, le directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger, a annoncé un projet autour d'un outil simplifié pour les niveaux inférieurs. «Avec la VAR, vous pouvez trancher mais, sur un terrain où il n'y a pas la VAR, vous ne pouvez pas mettre tout le monde d'accord. C'est pour ça qu'il y a un décalage encore plus grand entre le football de haut niveau et le football amateur, a constaté le dirigeant sur le site officiel de la LFP. On songe à faire une VAR simplifiée, qui pourrait s'appliquer aux divisions inférieures. Pourquoi la VAR n'est-elle pas accessible à tous? Parce qu'elle coûte beaucoup trop cher.» «(...) Il faudrait au maximum 3 caméras. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, car on n'a pas complètement fini notre étude mais on réfléchit beaucoup sur ce thème. Aujourd'hui, on a un foot à 2 vitesses au niveau technologique mais une VAR simplifiée permettrait de réduire ce fossé», a expliqué l'ancien manager d'Arsenal.