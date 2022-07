L'attaquant camerounais Leonel Wamba Djouffo (19 ans) est devenu la 7e recrue estivale du CR Belouizdad, en s'engageant pour un contrat de trois saisons, a annoncé le club champion d'Algérie de Ligue 1 jeudi dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Né le 1er septembre 2002, Leonel Wamba Djouffo a évolué la saison dernière au sein de la formation de FK Spartaks Jurmala (Div.1/ Lettonie). Meilleur buteur du championnat letton avec 14 réalisations lors de la saison 2020-2021, il n'a pris part, lors de l'exercice écoulé, qu'à trois rencontres, en n'inscrivant aucun but. Wamba Djouffo avait remporté avec le Cameroun la coupe d'Afrique des nations CAN U17, lors de l'édition 2019 disputée en Tanzanie. Le Chabab a assuré auparavant l'arrivée des défenseurs Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad (MC Alger), du milieu offensif Islam Bouloudene (NA Hussein Dey), de l'attaquant Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France), du gardien de but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), alors que le portier Redouane Maâchou est de retour au CRB après la fin de son prêt à l'USM Bel Abbès, tout en prolongeant son bail de deux ans. Le milieu de terrain offensif franco-algérien Massinissa Oufella (21 ans), en fin de contrat avec le Paris SG, est arrivé lundi soir à Alger, pour éventuellement officialiser son engagement avec le club algérois. Sur le plan de la préparation d'intersaison, le CRB, triple détenteur du championnat de Ligue 1 de football, s'envole ce jeudi pour la Tunisie pour effectuer un stage précompétitif, avec au menu des matchs amicaux. La direction du club a confié la barre technique au Tunisien Nabil Kouki. Ce dernier succède au Brésilien Marcos Paqueta dont le contrat n'a pas été renouvelé par la direction du CRB.