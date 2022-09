La Supercoupe de la CAF entre le WA Casablanca et la RS Berkane se jouera le samedi 10 septembre à 20h00 (algériennes) au complexe sportif de Rabat, a indiqué vendredi la Confédération africaine de football (CAF). Le WA Casablanca est vainqueur de la Ligue des Champions CAF 2022 alors que la RS Berkane est détentrice de la coupe de la Confédération CAF. Pour rappel, Le Caire a accueilli la finale de la Supercoupe de la CAF à six reprises - plus que toute autre ville, suivie de Casablanca (trois fois) et de Doha. La première fois que deux équipes du même pays se sont rencontrées en finale de la Supercoupe de la CAF, c'était le 16 janvier 1994 au Soccer City de Johannesburg, en Afrique du Sud. C'était à l'occasion de la deuxième édition de la coupe. Le match avait alors opposé les Égyptiens du Zamalek et d'Al Ahly dans un derby du Caire.