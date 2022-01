Sur ce mercato d'hiver, Arsenal insiste pour s'attacher les services de l'avant-centre de la Fiorentina Dusan Vlahovic (21 ans, 19 matchs et 16 buts en Série A cette saison). Cette semaine, les Gunners ont dégainé une offre, estimée à 55 millions d'euros avec en plus le transfert définitif du milieu prêté, Lucas Torreira, qui a poussé la Viola à réfléchir. Mais quid des intentions de l'international serbe? D'après les informations du média The Athletic, le jeune talent se pose des questions concernant un éventuel départ pour le club londonien. Loin d'être séduit par cette possibilité, Vlahovic a des doutes concernant la capacité d'Arsenal, actuellement 4e au classement de la Premier League, à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.