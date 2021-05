Une délégation de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), dirigée par son président Mustapha Berraf, ainsi que Paul Tergat et William Blik, membres du CIO, et le secrétaire général Ahmed Ashim, s'est déplacée à Addis-Abeba en vue de finaliser l'organisation dans cette ville des prochains Jeux africains de la Jeunesse (JAJ) qui se tiendront en 2022. La situation a été examinée avec le CNO local et les différentes autorités, avec à leur tête, la ministre de la Culture, du Tourisme et de la Jeunesse qui est en charge du Sport d'élite. Le président de l'ACNOA, membre du CIO, a été reçu en audience par Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, vendredi dernier, au siège de cette haute institution à Addis-Abeba. Il était accompagné au cours de cette mission de très grande importance par Ahmed Ashim, secrétaire général, et par le président du CNO d'Éthiopie, Ashebir. Une harmonie totale entre le mouvement olympique africain et les gouvernements a été définitivement scellée au cours de ces entretiens, qui ont permis aux représentants du mouvement olympique africain d'exposer la vision de l'ACNOA et le rôle important du CIO dans tous les domaines. Les Jeux de la Jeunesse à Addis-Abeba, les Jeux africains au Ghana et les Jeux africains de plage en Tunisie ont été au coeur des discussions qui ont vu également la participation de la directrice des Affaires sociales de l'Union africaine. Le large échange de vues sur les questions liées à la jeunesse et au sport dans le continent ont été confortées par un soutien total du premier responsable de l'union africaine qui a souligné que les différentes préoccupations de cette frange très importante des populations africaines doit être prise en charge conjointement par les gouvernements et le mouvement associatif olympique et sportif. Il a été décidé d'un commun accord d'unir tous les efforts pour s'attaquer aux différents fléaux qui minent certaines sociétés juvéniles dans le continent. Mahamet a décidé de l'envoi d'une mission conjointe pour s'enquérir de l'état d'avancement des prochains Jeux africains qui se tiendront à Accra en 2023 et du soutien total des gouvernements à toutes les manifestations organisées par l'ACNOA. La délégation a exprimé en cette occasion, son entière satisfaction sur les décisions et les engagements de l'Union africaine vis-à-vis de l'ACNOA et l'UCSA qui sera une nouvelle fois chargée de la coordination technique.