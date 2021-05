Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) a rejoint Yaoundé, la capitale du Cameroun, hier, pour une tournée d'inspection dans le pays en prélude à la coupe d'Afrique des nations 2021. La tournée d'inspection débutera, aujourd'hui, à Yaoundé. La délégation est composée d'experts des compétitions, de l'événementiel, du marketing, de la télévision, des médias, de l'hébergement, de la sécurité et d'autres divisions essentielles pour l'organisation réussie d'un tournoi mondial, précise la même source. Soutenue par des experts de la FIFA, la délégation évaluera l'état de préparation du pays et discutera également avec des spécialistes du comité local d'organisation (COCAN) de l'éventuel soutien technique nécessaire. L'idée est de s'assurer que les installations en rénovation ou en construction pour la compétition répondent aux normes de la CAF. Les dirigeants de la CAF ont déjà indiqué qu'ils souhaitaient que la prochaine coupe d'Afrique des nations soit l'un des meilleurs tournois jamais organisés. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la CAF, en collaboration avec le COCAN et la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football) devra redoubler d'efforts et se préparer méticuleusement pour l'événement. 24 pays dont l'Algérie (tenante du titre) prendront part au tournoi prévu du 9 janvier au 6 février 2022.