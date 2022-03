Le Comité d'organisation du championnat d'Afrique des nations, réservé aux joueurs locaux (CHAN-2023) qu'abritera l'Algérie du 8 au 31 janvier 2023, a effectué mardi une visite d'inspection au nouveau stade olympique et annexes d'entraînement de la wilaya d'Oran, indique la Fédération algérienne de football (FAF).

Après s'être déplacés à Blida dans le cadre des préparatifs de la CAN-U17 et CHAN-2023, les membres du Comité d'organisation de la Fédération algérienne de football, se sont rendus mardi à Oran, étape ultime de leur mission d'évaluation de l'état de préparation en vue de ces deux événements footballistiques continentaux, précise la même source.

La ville d'Oran, qui accueillera en juin les Jeux méditerranéens, a vu la réalisation d'importantes infrastructures sportives, conformes aux standards internationaux. La visite de ces infrastructures a permis d'établir un constat de satisfecit total quant à l'état de préparation du site d'Oran afin d'accueillir les deux compétitions dans les meilleures conditions possibles et dans les délais impartis, a-t-on ajouté.