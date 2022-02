Le Comité d'organisation du championnat d'Afrique des nations, destiné aux joueurs locaux (COCHAN-2023) qu'abritera l'Algérie du 8 au 31 janvier 2023, a effectué sa série de visite de travail et d'inspection aux infrastructures se situant au niveau de la capitale, et retenus pour le tournoi, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), hier, sur son site officiel. La visite, inscrite dans le cadre d'un programme élaboré par le COCHAN, a emmené ses membres, conduit par le président du comité, Rachid Oukali, qui est aussi président de la commission des finances de la FAF, au nouveau stade de Baraki, une infrastructure retenue pour abriter les matchs du CHAN. Aussi, plusieurs membres de l'exécutif de la wilaya d'Alger étaient également présents, lors de la visite. Il est à noter que la veille de cette visite, ajoute le communiqué de la FAF, le wali d'Alger, Ahmed Mabed avait présidé une réunion, en présence des représentants de l'instance fédérale, au cours de laquelle il avait instruit les membres de son exécutif à l'effet de prendre part à cette sortie et d'apporter toute leur contribution pour sa réussite. «Pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, avec à ses côtés le wali délégué de Baraki, a tenu à rassurer les présents quant à l'état d'avancement des travaux dans cette enceinte, et sa réception dans les tout prochains mois», a ajouté la FAF. Par ailleurs, le ministre a annoncé que le stade du 5- Juillet 1962 fera l'objet d'une reprise des travaux afin de finaliser certaines parties de cette enceinte et d'en réhabiliter d'autres pour les mettre à niveau par rapport aux standards exigés par le cahier des charges.