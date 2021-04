Frustrant, voire même agaçant. Voilà comment beaucoup considèrent Vinicius Jr. Alors qu'il ne fait aucun doute sur sa qualité technique bien au-dessus de la moyenne, l'ailier du Real Madrid a surtout brillé par son inefficacité crasse devant le but depuis ses débuts en Espagne, en septembre 2018. Un défaut majeur dans une équipe où seul Karim Benzema donne l'impression de pouvoir faire la différence qu'il pourrait commencer à gommer.

En tout cas, le Brésilien a choisi le meilleur moment pour montrer qu'il était capable de le faire. En effet, il a illuminé le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool (3-1), mardi. Alors qu'il n'avait trouvé la faille qu'à deux reprises sur ses 16 premières sorties dans l'épreuve jusqu'ici, l'Auriverde a doublé son total pour terrasser des Reds aussi décevants que fébriles. Avec des buts marqués à des moments cruciaux. Le premier à la suite d'un superbe appel dans la profondeur et d'un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée sur une merveille d'ouverture de Toni Kroos pour le 1-0, le second grâce à un déplacement judicieux au point de penalty afin de tromper Alisson Becker d'un plat du pied tendu pour le 3-1. Vinicius a quasiment tout réussi dans ce choc au sommet.

Des courses tranchantes, des appels de grande qualité, un positionnement toujours intelligent et des dédoublements avec ses partenaires offensifs, l'ex-pépite de Flamengo s'est enfin hissée au niveau de ses aînés.

Il est d'ailleurs devenu, à quasiment 20 ans et 8 mois, le plus jeune joueur du Real Madrid à marquer un doublé lors d'un match à élimination directe en C1.