Les clubs de Villarreal, Valence et Séville ont condamné mardi le «mépris» dont a fait preuve le président de la fédération espagnole de football (RFEF) Luis Rubiales dans des messages privés échangés avec sa famille, que le média d'investigation El Confidencial a publiés en matinée. « Le Valence CF, le Séville FC et le Villareal CF souhaitent exprimer leur condamnation commune face au grave mépris du président de la fédération espagnole de football envers nos clubs», ont indiqué les trois formations dans un communiqué conjoint diffusé ce mardi. Les trois clubs «exhortent Luis Rubiales à corriger ses propos et à présenter des excuses publiques aux trois institutions et à leurs supporters», ajoutent-ils. Le média d'investigation espagnol en ligne El Confidencial, a publié ce mardi des captures d'écran de messages WhatsApp, en indiquant qu'il s'agit d'échanges entre Rubiales et des membres de sa famille. Selon le média, les messages ont été échangés en 2020 pendant le match de championnat entre le Séville FC et le Real Madrid, que la «Maison blanche» avait fini par remporter 2-1. Dans ces messages, El Confidencial affirme que Rubiales dit: «On va voir ce que l'on va faire avec ces moins que rien. C'est la deuxième équipe que je déteste le plus entre toutes», en référence au Séville FC. Dans un autre message, le média affirme que Rubiales a listé les équipes qu'il supporte le moins: «Pour moi, c'est Villarreal, Séville et Valence, dans cet ordre».