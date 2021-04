Sur les tablettes de nombreux clubs européens, Aïssa Mandi intéresse de plus en plus Villarreal. Depuis plus d'un an maintenant, le Betis Séville tente de prolonger le contrat d'Aïssa Mandi. Libre en fin de saison, l'international algérien n'est pas tombé d'accord et va donc vraisemblablement quitter le club cet été. Et il ne manque pas de prétendants. A 29 ans, le Fennec d'Algérie fait partie des belles affaires du prochain mercato estival. Selon les dernières informations de Fichajes, le nom d'Aïssa Mandi aurait été coché par Villarreal.

Lors du prochain mercato d'été, la formation de Villarreal pourrait percevoir un joli chèque avec le probable départ de Pau Torres. Pour remplacer le défenseur central espagnol, le Sous-Marin-Jaune pense à l'international algérien.