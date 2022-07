Après quatre jours de préparation, au lendemain de sa victoire face à la sélection libanaise (2-1), la sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20), doit obligatoirement gagner son match, ce mercredi(15h), face à la Libye pour se qualifier aux quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie. La sélection nationale U20 drivée par le coach Mohamed Lacette n'a, donc, pour ainsi dire, aucune autre alternative que de gagner sa dernière rencontre des poules face à la sélection libyenne tout calcul. Évoquant cette rencontre décisive contre les Libyens, le sélectionneur national, Mohamed Lacette estime que «La Libye est un adversaire à prendre au sérieux», en faisant remarquer qu' «elle mérite amplement son succès devant la sélection libanaise», avant d'ajouter que «Les Libyens ont produit du beau jeu, et ont surtout mieux jouer durant la seconde mi-temps.» À ses yeux», les Libanais avaient déjà un match dans les jambes et manquaient d'expérience dans ce genre de compétition», expliquant ainsi cette défaite en estimant que «La différence s'est faite sur le plan physique. À l'issue de cette rencontre gagnée par la Libye face au Liban (2-0), dimanche dernier, l'Algérie et la Libye sont coleaders, avec un total de 3 points chacun, mais avec un avantage pour les Libyens grâce à un meilleur goal-average (+2/+1). Ce qui met les Verts devant une situation telle qu'il faut éviter une défaite ou un match nul pour pouvoir se qualifier, aujourd'hui. Et il faut bien reconnaître que les Libyens sont revigorés par cette première victoire et veulent donc poursuivre sur cette dynamique des bons résultats. Un nul face aux Verts suffirait aux Libyens pour passer en quarts de finale, alors que les Verts doivent impérativement gagner. Et c'est l'enjeu de cette partie qui s'annonce aussi indécise. Et bien malin celui qui oserait le moindre pronostic. Le coach des Verts, Mohamed Lacette, a indiqué, par ailleurs, que «toutes les équipes sont à prendre au sérieux, plus particulièrement la Libye qui a montré un bon visage. À mon avis, dans ce genre de confrontation, il n'y a pas de place aux calculs, on joue pour la gagne», a-t-il conclu. Il est très important de signaler que pour les quarts de finale, les sélections du groupe de l'Algérie rencontreront ceux du groupe «E» où figurent la Tunisie, Djibouti et le Bahreïn. Et justement, il se trouve que l'Équipe nationale du Bahreïn a battu Djibouti 2 à 0 lors de la 2e journée du groupe. Les deux buts de l'Équipe nationale de Bahreïn ont été marqués par Mubarak Mohammed et Ahmed Diaa lors de la première mi-temps du match. Le joueur de l'Équipe nationale du Bahreïn Mubarak Mohammed a été élu meilleur joueur du match. Ainsi et à la suite de ce résultat, l'équipe du Bahreïn compte 3 points, à égalité avec la Tunisie, leader du 5e groupe, suivie de l'équipe de Djibouti avec zéro point. Le dernier match de cette poule, Djibouti rencontrera la Tunisie, à 17 heures (heure locale). Pour rappel, les premiers de chaque groupe (6) et les deux meilleurs deuxièmes disputeront les quarts de finale. Il est utile de rappeler également que 18 pays prennent part à cette compétition régionale qui s'étalera jusqu'au 6 août 2022 dans la ville d'Abha en Arabie saoudite. Par ailleurs, il faut aussi se rappeler également que lors de la précédente édition, disputée en 2021 au Caire (Égypte), la sélection nationale des U20 s'est inclinée en finale face à l'Arabie saoudite (2-1).