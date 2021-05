La FIFA a lancé, vendredi dernier, la refonte du calendrier international au-delà de 2024, se disant ouverte à «tout», y compris l'organisation d'une Coupe du monde tous les 2 ans, alors que les acteurs du football se déchirent déjà pour caser leurs compétitions et dénoncent la fatigue des joueurs. «Le point de départ n'est pas: le calendrier est plein, donc rien ne change», a d'emblée balayé le patron de la FIFA Gianni Infantino, à l'entame du 71e congrès de l'instance organisé en visioconférence. «Le point de départ est l'exact inverse. Nous partons d'une page blanche et nous sommes ouverts à tous les points de vue et opinions pour améliorer le calendrier international», a-t-il ajouté. Gianni Infantino s'est gardé de défendre des positions personnelles sur ce terrain miné, se contentant de réitérer son intention de «trouver une date» pour son Mondial des clubs élargi à 24 équipes, malgré les réticences que suscite ce tournoi. Mais il a longuement plaidé pour que la FIFA joue un rôle clé dans la réécriture du calendrier, en tant que «seul organe» qui «redistribue» ses revenus «dans le monde entier», à la différence des confédérations continentales et des ligues. «A la FIFA, nous devons protéger l'intérêt de tous», a-t-il assuré, se posant en unique rempart face au creusement des inégalités sportives dans le football, où «de moins en moins de pays et de moins en moins de clubs» se partagent les trophées. Promettant de «discuter avec tout le monde», il a dit vouloir trouver «un équilibre entre le football de clubs et le football de sélections», privilégier «l'élément sportif sur l'élément financier», et définir «combien de matchs un joueur peut disputer». Mais le Congrès a dans le même temps voté une proposition de la Fédération saoudienne, à une large majorité, pour mener «une étude de faisabilité sur les conséquences de l'organisation» de Mondiaux masculin et féminin «tous les 2 ans». Aucune échéance n'a été fournie pour toucher au joyau du foot mondial, principale rente de la FIFA, qui se dispute tous les 4 ans depuis 1930 chez les hommes et 1991 chez les femmes. Loin d'être une pure initiative saoudienne, l'idée vient du directeur du développement de la FIFA, le Français Arsène Wenger, qui préconisait déjà en mars d'alterner chaque année Coupe du monde et championnat continental, «et d'arrêter tout le reste». Ce Mondial biennal a de quoi allécher les diffuseurs mais crisper les Championnats nationaux, les confédérations et tous les clubs qui constatent déjà l'épuisement des joueurs, sans parler des supporters méfiants face aux manoeuvres du foot-business. R.S.