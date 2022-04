L'actuel directeur technique national (DTN) par intérim, Toufik Kourichi, ne risque pas de demeurer encore dans ce poste. Avec la démission du président de la Fédération algérienne de football, Charaf- Eddine Amara, que ce dernier qualifie d'«irrévocable», le voeu de Kourichi ne sera pas exaucé. Ceci, d'autant plus que, comme rapporté déjà sur ces colonnes, les membres du Bureau fédéral, qui maintiennent leur réunion du 11 du mois en cours sous la présidence de Mohamed Maouche, «le président intérimaire», veulent désigner au plus vite le successeur de Ameur Chafik, démis de ses fonctions. Les membres en question vont étudier les dossiers des 29 postulants, que Amara a laissé dans son tiroir, pour clore définitivement ce dossier. Et le départ de Amara des affaires de la FAF ne risque pas de laisser Kourichi au chômage. En effet, et à en croire les dernières nouvelles, ce dernier serait pressenti pour revenir au CR Belouizdad et retrouver le poste de directeur sportif. Un poste qu'il était contraint de quitter et céder à Hocine Yahi, après plusieurs conflits en internes avec des «dirigeants influents». Avec le départ de ces dirigeants et le probable retour de Amara aux commandes du conseil d'administration du club de la capitale, Kourichi voit, donc, la terrain bien tâté pour lui afin de faire son come-back. L'information a déjà circulé en interne et cette piste semble, d'ores et déjà, ne pas faire l'unanimité, même du côté des joueurs. Ces derniers, pour la plupart, entretenaient des relations tendues avec lui. Le Chabab, revenu d'un point de son déplacement de Médéa (0-0), jeudi dernier, a besoin de stabilité en ces temps où il prépare les quarts de finale de la Champions League africaine face aux Marocains du Wydad casablanca.