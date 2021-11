Prévu à Omdurman, le 26 octobre dernier, mais reporté au dernier moment en raison d’un coup d’État dans le pays, le match retour du premier tour des qualifications pour la CAN féminine 2022 entre le Soudan et l’Algérie n’est toujours pas fixé. Selon Dzfoot, il pourrait même ne jamais avoir lieu. La CAF n’a toujours pas fixé de date pour cette partie, qui reste donc à jouer. Aujourd’hui, deux options sont sur la table. La première : un forfait pur et simple des Soudanaises, compte tenu de l’écart à l’issue de la manche aller (14-0 pour l’Algérie) et du contexte politique plus que jamais tendu au Soudan. La seconde, moins probable au vu des difficultés d’organisation qu’elle impliquerait : disputer cette rencontre sur terrain neutre. Il faudrait alors à la CAF dénicher un pays d’accueil, un stade de repli et trouver un créneau dans le calendrier, le tout dans un laps de temps assez court. En attendant d’en savoir plus, les joueuses de la sélectionneuse Radia Fertoul participeront à un rassemblement, en Tunisie, du 22 au 30 novembre 2021, avec déjà en tête la double confrontation au second tour des éliminatoires pour la CAN 2022, prévue en février prochain contre l’Afrique du Sud.