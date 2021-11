La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA), a été suspendue par le gouvernement du pays, en raison de son implication dans un «scandale de fraude et acte inapproprié sur des femmes arbitres», rapportent les médias locaux. Cette sanction pourrait être suivie par celle de la Fédération internationale (FIFA), ce qui entraînerait ainsi l'absence des coéquipiers de l'attaquant, Tino Kadewere (Olympique Lyon/ France) à la prochaine CAN-2021 (reportée à 2022, Ndlr) prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, précise la même source. Le président de la Commission des sports et des loisirs zimbabwéen, Gerald Mlotshwa, ne semble pas alarmé par la situation. «Nous considérerons toujours qu'il s'agit d'une mesure à court terme (...) Si cela nous prend un an, 2 ans et que nous sommes exclus du football international, je pense que c'est très bien et que tout le monde l'accepte», a-t-il réagi. Si cette décision se confirme, l'absence du Zimbabwe de la compétition pourrait profiter à la Zambie, 3e du groupe H des éliminatoires de la CAN, qui intégrerait donc la poule D, en compagnie du Sénégal, de la Guinée et du Malawi. Pour rappel, le Zimbabwe s'est qualifié grâce à la 2e place décrochée dans le groupe H des qualifications, en terminant avec un total de 8 points, derrière l'Algérie (14 pts). La Zambie suit derrière à la 3e place (7 pts), alors que le Botswana a fermé la marche avec 4 unités.