Les deux équipes qui accéderont en Ligue 1 la saison prochaine seront connues à l'issue de la dernière journée de Ligue 2, après les victoires des leaders des deux groupes, le MC El Bayadh et le CR Témouchent à l'Ouest, ainsi que USM Khenchela et la JS Bordj Ménaïel à l'Est, lors de la 29e journée. Dans le groupe Centre-Ouest, le chassé-croisé entre le MCEB et le CRT, coleaders avec 65 points, continue de battre son plein, après leurs victoires respectives devant l'ES Ben Aknoun et l'ASM Oran sur le même score (1-0). La dernière journée de compétition s'annonce explosive entre ces deux équipes pour déterminer celle qui accèdera au Ligue 1 la saison prochaine, tant les deux formations ne lâche pas du leste dans cette dernière ligne droite décisive. Lors de cette ultime journée, le CRT se déplacera chez l'USM Bel Abbès, déjà reléguée en palier inférieur, alors que le MCEB va accueillir le MC Saida. Si les deux équipes terminent à égalité de points à l'issue de l'ultime journée, le MCEB accèdera en Ligue 1 grâce un meilleur goal-average particulier lors de leurs confrontations directes. Dans la lutte pour le maintien, mis à part l'USM Bel Abbès (23 pts) et le SC Aïn Defla (7 pts), qui sont déjà relégués en ligue inter-régions, cinq équipes sont toujours menacées par les deux autres places relégables. Il s'agit de l'USMM Hadjout (32 pts), le CRB Aïn Ouessara (34 pts), le WA Boufarik (36 points) ainsi que l'ASM Oran et le SKAF El Khemis (37 pts). Dans le groupe Centre-Est, l'USMK large vainqueur devant le MO Béjaïa (6-0), a réussi à conserver son fauteuil de leader avec 66 points, soit deux longueurs d'avance sur son poursuivant direct, la JS Bordj Ménaïel également vainqueur en déplacement contre l'USM Annaba (2-1). À une journée de l'épilogue du championnat, le suspense reste entier pour la course à l'accession dans ce groupe, avec un léger avantage pour l'USMK, qui sera en déplacement chez le HAMRA Annaba, alors que la JS Bordj Ménaïel accueillera la JSM Skikda. Dans le bas du tableau, le MO Béjaïa, la JSM Béjaïa, le MC El Eulma et le MO Constantine, qui totalisent 35 points, sont en lutte pour échapper aux deux places concernées par la relégation, puisque le CABBA et l'IB Lakhdaria sont déjà condamnés. Toutes les rencontres de la 30e journée sont prévues samedi prochain.