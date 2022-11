Les communes d'Annaba et El Bouni abritent de vastes travaux d'aménagement en perspective du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football (CHAN 2022) dont elles abriteront une partie des compétitions, prévues pour le début de l'année prochaine, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya. Les responsables des services concernés de la wilaya ont indiqué qu'une enveloppe financière d'un milliard de DA a été mobilisée pour ces travaux, dont 80% sont réservés à la commune d'Annaba, qui bénéficie de 24 opérations destinées à l'aménagement urbain, le nettoiement, l'embellissement, l'éclairage public et la réfection des routes et artères de la ville. Des feux tricolores intelligents seront installés à travers 32 artères de la ville d'Annaba dont les voies d'accès seront embellies et les routes bitumées à proximité des installations portuaires et la route longeant la voie ferrée dans le centre-ville, précise la source. Les travaux d'aménagement, en cours dans les communes d'Annaba et El Bouni, portent également sur la mise en terre de plans d'arbres adultes, notamment des palmiers à l'entrée du stade du 19- Mai 1956, en plus de l'embellissement de l'entrée du stade colonel Chabou réservé aux entraînements. En outre, il est prévu l'acquisition de nouveaux équipements de nettoiement et de ramassage des ordures. La commune d'El Bouni a bénéficié dans le cadre des préparatifs du CHAN-2022 de travaux d'aménagement ainsi que d'équipements de nettoiement et de gestion des ordures. Les infrastructures d'accueil devront être renforcées dans le cadre de ces travaux dans la ville d'Annaba où l'hôtel de classe internationale Seybouse, qui a bénéficié de travaux d'extension, d'aménagement et d'équipement, sera rouvert incessamment, a-t-on également appris de même source.