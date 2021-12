Ils sont les Champions et ont hissé le drapeau national plus que tous les autres à Doha, au Qatar. Eux, ce sont les joueurs de l'équipe nationale de football A', présente à la Coupe arabe des nations FIFA-2021, avec un amalgame de joueurs de l'équipe A et celle des locaux. Le manque de cohésion qui risquait de faire défaut à la bande à Madjid Bougherra a été comblé par cette rage de vaincre, ancrée, désormais, dans leurs esprits. Au final et en finale, ils ont pu prendre le meilleur sur les frères tunisiens et s'offrir le premier trophée du genre. Il s'agit aussi du premier grand succès dans la jeune carrière du coach Madjid Bougherra. Ce dernier a, certes, essuyé plusieurs critiques depuis l'entame du tournoi, en raison de ses choix, que cela soit dans la liste des joueurs retenus, ses «Onze» de départ et changements, lors des rencontres jouées. Mais l'ancien capitaine des Verts l'avait déclaré avant même le coup d'envoi du tournoi, en indiquant qu' «on ne peut pas plaire à tout le monde». Le plus important pour lui était de répondre sur le terrain, et c'est chose faite, du premier match, face au Soudan, lors de la journée inaugurale du Groupe D jusqu'en finale. Le parcours des siens dans cette compétition a été le plus régulier et le plus difficile. Comment cela aurait pu en être autrement, après avoir donné la réplique à quatre sérieux prétendants au sacre final. Les Verts ont pris le meilleur sur le Maroc, le Qatar et la Tunisie, et fait match nul face à l'Egypte. Les deux autres rencontres ont été remportées par Brahimi et consorts, face au Soudan et au Liban, au premier tour. Pour avoir disputé des matchs âpres où l'engagement était grand, les joueurs algériens ont souffert sur le volet physique. Malgré cela, ils ont fait face à tous les obstacles, pour se hisser jusqu'en finale et rentrer au pays avec le trophée en main. Ce tournoi a permis l'émergence de plusieurs jeunes joueurs et le retour en force d'autres. Tout le monde prétend, donc, à une place en équipe nationale A, championne d'Afrique en titre. Djamel Belmadi a, désormais, l'embarras du choix, même si, logiquement, il ne devrait pas apporter de grands changements sur son équipe, lors de la prochaine coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Outre les victoires et le sacre, les Algériens ont prouvé une fois de plus, qu'ils sont les défenseurs des causes justes, avec, entre autres, le drapeau palestinien brandi après chaque prouesse. La victoire y est, le sacre aussi, et l'Algérie se replace dans la cour des grands. Maintenant, place aux prochaines échéances, à commencer par la phase finale de la CAN-2021 pour les protégés de Belmadi et le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux pour ceux de Bougherra. L'avenir s'annonce radieux!