Le «big derby» d'Alger entre l'USMA et le MCA, prévu au stade Omar-Hamadi, constituera l'affiche des 8es de finale de la coupe de la Ligue professionnelle, dont la deuxième et dernière partie des rencontres se jouera ce soir à partir de 22h30. Cette 110e confrontation entre les deux clubs algérois, toutes compétitions confondues, intervient alors qu'ils restent sur une série de bons résultats en championnat qui leur a permis de se repositionner pour jouer les premiers rôles. Le CR Belouizdad, dernier club à avoir remporté l'épreuve en 2000 avant sa suspension, évoluera, a priori sur du velours à domicile face au NC Magra. Le Chabab, large vainqueur en Ligue 1 à la maison face à l'AS Aïn M'lila (5-1), bénéficiera de la faveur des pronostics. Le NCM effectuera le déplacement à Alger avec l'intention de créer l'exploit. Le leader du championnat de Ligue 1, l'ES Sétif, tentera de se racheter après la contre-performance concédée à domicile en championnat face à l'USMA (1-1), en visant la qualification pour les quarts de finale, à domicile face au WA Tlemcen. De son côté, la JS Saoura, auteur jusque-là d'un excellent parcours en championnat (2e), entamera son aventure dans cette épreuve, à domicile face à l'un des relégables, la JSM Skikda, dans un match qui devrait revenir aux locaux, intraitables dans leur stade fétiche du 20-Août-1955 de Béchar. Enfin la JS Kabylie, invaincue lors de ses quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues, recevra le NA Hussein Dey, qui reste sur une défaite en championnat en déplacement face au MC Oran (3-2). La première partie des 1/8 de finale de la coupe de la Ligue, disputée, vendredi dernier, avait donné lieu à la qualification du MC Oran, de l'US Biskra et de l'Olympique Médéa, aux dépens respectivement du RC Relizane, du Paradou AC et de l'USM Bel Abbès. Pour rappel, la coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en remplacement de la coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due à la Covid-19.