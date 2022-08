Les matchs USM Alger - JS Kabylie et CR Belouizdad - MC Oran, initialement prévus pendant le week-end du 9-10 septembre prochain, pour le compte de la troisième journée de la Ligue 1 algérienne de football, ont finalement été avancés au 6 du même mois, en raison de la participation du Chabab et des Canaris au 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, a annoncé dimanche la Ligue de football professionnel (LFP). «La Ligue de football professionnel a décidé d'avancer au 6 septembre les matchs USM Alger - JS Kabylie et CR Belouizdad - MC Oran, en raison de la participation de la JSK et du CRB au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF», a indiqué l'instance dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Le CRB, club champion d'Algérie en titre, jouera le 10 septembre, en déplacement chez le FC BO Rangers (Sierra Léone), alors que la JSK, vice-championne, jouera le lendemain, chez la formation sénégalaise du SC Casamance, qui l'accueillera au stade Lat Dior, à Thiès.