L’USM Alger, sur sa lancée, affrontera la JS Kabylie dans un choc indécis et ouvert à tous les pronostics, à l’occasion de la mise à jour de la 7e journée du championnat de Ligue 1, prévue, aujourd’hui. Auteur de deux victoires de rang, dont le dernier en déplacement face à l’O.Médéa (3-1), l’USMA (7e, 26 pts), dirigée à titre intérimaire par Azzedine Rahim, est appelée à sortir le grand jeu face aux Canaris, battus dimanche à Constantine face au CSC (1-2). Dans l’autre match de mise à jour du calendrier, le Paradou AC, dont le secteur offensif a craché le feu, samedi face au HB Chelghoum-Laïd (6-2), sera cette fois-ci devant un adversaire plus coriace : le CS Constantine. Le CSC n’a récolté que 9 points, sur 21 possibles, lors de ses différentes sorties à l’extérieur, ce qui devrait placer le PAC dans la peau du favori pour remporter ce duel. Le PAC aura à disputer un second match en retard, du côté de l’ouest du pays face au RC Relizane, le 11 février.