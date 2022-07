Àl'issue de sa visite en Algérie pour deux jours, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qu'il a tenu à «remercier» pour son soutien au football. «Je voudrais remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour cette chaleureuse rencontre et son soutien au football en Algérie qui a une grande histoire», a déclaré Motsepe à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, exprimant l'engagement de la CAF à oeuvrer pour le développement de ce sport «chez les jeunes catégories et les dames en Algérie».

Le premier responsable du football dans le continent africain, a, au cours de cette visite, effectué des inspections dans plusieurs stades, dont celui de Douera, en phase finale de construction dont il n'a d'ailleurs pas du tout caché son admiration. Sur ce, le président de la CAF est très content de cette visite, et a reconnu également que l'Algérie a les capacités d'organiser des compétitions internationales. Motsepe a, ainsi, visité les stades de Douera encore en construction ainsi que le stade de Baraki qui sera prêt prochainement. Et comme il fallait prendre l'autoroute Est-Ouest, le président Motsepe s'est vraiment réjouit des réseaux routiers en Algérie. Ce qui constitue un des critères de choix pour l'obtention de l'organisation d'une ou des compétitions d'envergure internationale. Motsepe n'a pas caché son admiration pour le stade de Douera.

Et en inspectant les chantiers, et surtout l'avancement des travaux, il a espéré que l'Algérie organiserait dans de meilleures conditions le prochain championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) 2023 ainsi que la CAN des U17 prévue la même année dans notre pays également. Après avoir été reçu par le président Tebboune, le président de l'instance continentale, s'est dit content de visiter l'Algérie pour la première fois depuis son élection en mars 2021, en remplacement du Malgache Ahmad Ahmad. «Je suis heureux d'être ici en Algérie.

J'ai visité les infrastructures de la capitale, qui m'ont beaucoup plu. Je reviendrais au mois de septembre prochain pour assister au tirage au sort du CHAN. Je serai présent pour l'ouverture du tournoi, mais aussi pour les demi-finales et la finale», a-t-il souligné. Motsepe a reconnu que le football algérien «a prouvé qu'il était parmi les meilleurs en Afrique et qu'il avait les capacités de compter parmi les meilleurs dans le monde».

Concernant la préparation pour le championnat d'Afrique des locaux (CHAN) prévu en Algérie en janvier prochain, le président de la CAF a affirmé que «tous les efforts sont déployés pour que ce championnat soit des plus réussis dans l'histoire». Mieux encore, Motsepe a souligné la nécessité d'oeuvrer, à tous les niveaux, à faire du «football africain le numéro un dans le monde».

À l'issue de l'audience avec le président de la République, le président de la CAF ainsi que la délégation qui l'accompagne s'est rendu au Centre international des conférences (CIC) pour une séance de présentations. Ainsi, saisissant cette occasion, le nouveau président de la FAF, Zefizef a présenté les membres du son bureau fédéral fraîchement élus avant un déjeuner en l'honneur de l'invité de l'Algérie. «La visite de Patrice Motsepe concernait deux axes: l'évaluation de l'état d'avancement des préparatifs du CHAN 2022, il a marqué sa satisfaction sur le plan organisationnel. Il a eu l'engagement de la FAF et des pouvoirs publics pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour réussir l'organisation de ce tournoi», a indiqué Zefizef.