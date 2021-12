Rien n'ébranle les organisateurs locaux du rendez-vous sportif méditerranéen de 2022. Si les préparatifs sont aux dernières retouches, les responsables locaux s'apprêtent, eux aussi, à rendre la monnaie de la pièce aux détracteurs de la ville pour couper l'herbe sous leurs pieds et leur confirmer que le vocable «impossible», n'a pas lieu d'exister dans une ville qui bouge en permanence. Pis encore, les dernières sorties médiatiques constituent une «cause chimère» créée de toutes pièces par ces «voix», mettant en cause, et à desseins non encore, inavoués, les capacités de l'Algérie quant à organiser les JM. Le verdict sera rendu, lors du séminaire devant se tenir à Oran, les 11 et 12 décembre prochains. Cette rencontre réunira près d'une vingtaine de chefs de mission des Comités olympiques nationaux méditerranéens et 19 délégués techniques des Fédérations sportives internationales. Les participants n'auront pas de répit. Ils auront du pain sur la planche, en passant au peigne fin l'ensemble des points de discussion inscrits à l'ordre du jour, qu'ils débatteront aussi bien en séances plénières, qu'en réunions techniques. Ce rendez-vous est d'autant plus important qu'il constitue une occasion visant essentiellement l'optimisation des échanges entre les différentes parties prenantes et la finalisation des aspects techniques liés au déroulement des compétitions prévus pour l'été prochain. Pour ce faire, l'on a jugé utile de mettre en place le support technique de visioconférence. Ce dernier permettra la participation à distance, des autres représentants des Comités olympiques et des délégués techniques. Il s'agit, principalement, des spécialistes dans les disciplines sportives retenues à l'occasion des Jeux. Ces derniers se retrouvent dans l'incapacité de rallier la capitale de l'Ouest, en raison des aléas de la crise sanitaire et les nouveaux protocoles mis en place par un nombre de pays. Cette crise, qui sévit un peu partout dans le globe, ne constitue pas un quelconque empêchement pour le pays organisateur et la ville abritant la rencontre, l'Algérie représentée par la ville d'Oran. Le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) est rassurant en soulignant «avoir pris les dispositions nécessaires, à travers ses différentes structures, pour un déroulement des travaux dans les meilleures conditions». Et d'ajouter que «l'ouverture officielle du séminaire est programmée pour le 11 décembre, à 10h à L'hôtel Oran Bey», en présence du commissaire des JM- 2022, Mohamed Aziz Derouaz, 2e vice-président du CIJM, Bernard Amsalam, du 1er vice-président du COJM- le wali d'Oran, Saïd Sayoud et du 2e vice-président du COJM, Abderrahmane Hammad, en plus du directeur général du COJM, Salim Iles.