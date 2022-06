L'Équipe nationale des locaux entame le «tournoi à quatre» préparatif au championnat d'Afrique (CHAN-2023) par une victoire. Celle-ci a été arrachée, lundi soir, au stade du 5-Juillet face au Niger, sur la plus petite des marges. La seule réalisation de la rencontre a été l'oeuvre de Abderrahmane Meziane, le capitaine algérien de la soirée, à la réception d'un caviar de son coéquipier, Tahar Fathallah, dès le début de la seconde période. En dehors de la victoire, il faut avouer qu'il n'y avait pas grand-chose à tirer de cette rencontre, malgré les tentatives du coach Madjid Bougherra de positiver. L'ancien capitaine des Verts continue toujours de chercher l'équipe sur laquelle il va compter lors du CHAN de janvier prochain en Algérie. Et jusqu'à l'heure, il ne semble pas l'avoir trouvée, en témoigne le fait qu'il compte, à chaque sortie des siens, sur un «Onze» différent. Cela a été le cas, samedi dernier, face au Niger avec une copie loin des attentes. Et cela suscite plusieurs interrogations quant aux aptitudes de cette équipe algérienne, d'autant plus qu'en face d'eux, il y avait un adversaire loin de constituer un foudre de guerre. À l'issue de la rencontre de lundi, le coach algérien a tenu à saluer ses joueurs pour les efforts consentis, en indiquant que plusieurs enseignements positifs sont à tirer. Il a, aussi, soulevé le fait que sa sélection n'a pas bénéficié de la couverture médiatique qu'il faut. Il aborde dans le même sens le fait que c'est cela qui a fait que le match s'est joué devant des gradins vides. Or, il faut dire que cette dernière conclusion du coach est fausse, dans la mesure où la vente électronique des billets n'a été décidé que le jour du match. Cette rencontre allait se jouer à huis clos, avant que Bougherra n'informe ses responsables qu'il souhaitait jouer en présence du public. Résultat des courses: 25 tickets seulement ont été vendus sur la plate-forme mise en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans l'autre match disputé un peu plus tôt dans la journée au stade Mustapha-Tchaker de Blida, la RD Congo s'est imposée face au Sénégal (2-1). À l'issue de la première journée, l'Algérie et la RDC occupent conjointement le fauteuil de leader avec 3 points chacun, devant le Sénégal et le Niger. Lors de la 2e journée prévue jeudi, les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra affronteront la RD Congo au stade du 5-Juillet (20h30), alors que le Niger défiera le Sénégal à Blida (18h00).